Кожен військовий отримає 15 днів відпустки з гарантованих 30, ще 15 днів можуть надати залежно від ситуації у підрозділі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про гарантовані відпустки для українських військових (реєстраційний номер 13235). Відповідна інформація міститься в картці законопроєкту.

Закон було прийнято парламентом 31 липня 2025 року, 5 серпня – передано на підпис главі держави.

"21.08.2025 - повернуто з підписом від Президента України", - зазначено у картці законопроєкту.

Відео дня

Роз’яснення щодо норм закону опублікував заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса.

"Сьогодні Президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі", - зазначає він.

За інформацією Паліси, учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану.

"Контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів", - підкреслив він.

Паліса зауважує, що закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Відпустки для військових - деталі

Як повідомляв УНІАН, 31 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що з військовим командуванням вже погоджене рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки українським військовим.

Верховна Рада проголосувала 31 липня за законопроєкт, яким визначено, що 15 з 30 днів на рік основної відпустки для військовослужбовців є обов’язковими.

Перед тим Зеленський також підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану. Відповідна грошова компенсація виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Вас також можуть зацікавити новини: