Президент Угорщини Тамаш Шуйок в соцмережі видалив згадку про РФ, говорячи про нанесений сьогодні по Закарпаттю ракетний удар.

Низка ЗМІ опублікували скріншоти початкового посту зі співчуттям мешканцям Мукачевого, яке зазнало удару в рамках сьогоднішньої масованої атаки Росії по Україні, і вже виправленого.

Спершу лідер Угорщини висловив співчуття пораненим від російського ракетного обстрілу заводу в Мукачеві, але за годину вніс зміни до допису: замість "російський ракетний обстріл" у ньому тепер йдеться просто про "ракетний обстріл".

В іншій частині допису Шуйок написав, що "швидке завершення російсько-українського конфлікту відповідає інтересам усіх нас".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на російський удар, так само уникаючи згадування Росії. Він зазначив в пості лише, що "новини з України цього ранку ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше".

Як Росія атакувала Закарпаття

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російська армія атакувала Закарпаття - у Мукачеві дві ракети "Калібр" влучили у підприємство з іноземними інвестиціями. На підприємстві зайнялася велика пожежа.

Спочатку повідомлялось, що внаслідок цього поранення отримали 12 працівників заводу, які доставлені до лікарні. Серед них двоє у важкому стані. Згодом зазначалось, що кількість постраждалих зросла до 19 осіб.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ворожа ракета влучила в американський завод з виробництва електроніки.

Як відомо, на Закарпатті мешкає багато угорців. Угорці становлять найбільшу національну меншину України, а їхнє компактне проживання зосереджене саме в Закарпатській області, де вони формують значну частку населення.

