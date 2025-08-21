Він наголосив, що питання передачі територій Росії повністю виключене.

Одним із варіантів закінчення війни в Україні може стати замороження вздовж нинішньої лінії фронту.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica. "Попередня позиція України така: один із сценаріїв виходу з війни - це замороження конфлікту вздовж лінії фронту. Це території, які сьогодні окуповані Росією. Вони такими й залишаться", - зазначив він.

Далі, за словами Подоляка, буде велика робота економічними, дипломатичними та іншими інструментами, щоб повернути ці території в Україну, хоча де-юре вони залишатимуться українськими.

"Як поступки агресору можуть привести до завершення війни. У такий спосіб агресор не платить за агресію, навпаки. То чому він має зупинитися? Так ми його лише заохочуємо. До того ж Зеленський чітко сказав: передача територій Росії заборонена", - заявив радник голови Офісу президента.

"Це не лише конституційне питання. Неможливо односторонньо віддавати територію агресору", - пояснив він.

Подоляк зазначив, що навіть у разі замороження війни аналогії з "корейським" чи "німецьким" сценаріями недоречні.

Водночас він підтвердив, що у разі реалізації такого сценарію мова йтиме про фактичне, але не юридичне визнання тимчасово окупованих територій.

"Де-юре ніхто не визнає ці території російськими", - резюмував він.

Закінчення війни в Україні

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що мир в Україні нарешті став можливим вперше з початку війни. На його думку, переломним моментом стала зустріч Трампа з Путіним на Алясці.

А президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія вже перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі президента Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним.

