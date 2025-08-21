Угорський прем’єр Орбан відреагував на російський удар по Закарпаттю

Він заявив, що Угорщина була готова прийняти постраждалих.

З приводу російського удару по Мукачеву прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився у Facebook. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих.

Він заявив, що уряд розглянув наслідки російського ракетного удару та доручив міністрові внутрішніх справ підготувати лікарні в угорських містах Дебрецен та Ніргегад, аби прийняти там поранених. Однак цього не знадобилося.

Орбан також розповів, що глава МЗС країни Петр Сіярто провів переговори з представниками угорців Закарпаття, яким Будапешт запропонував допомогу угорського уряду.

"Необхідно продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення миру, та переговорний процес, ініційований президентом Дональдом Трампом. Тільки мир!" — резюмував Орбан.

Російський удар по Закарпаттю

Як писав УНІАН, у Мукачеві дві ракети "Калібр" влучили у підприємство з іноземними інвестиціями - росіяни завдали удару по заводу. Мова йде про американський завод Flex, де виготовлялися побутові прилади.

Через удар по промисловому об’єкту поранення отримало 15 цивільних, наголосили у поліції.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко наголосив, що подібні удари РФ не мають ніякого сенсу з військової точки зору.

