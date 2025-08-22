Уся аналітика та інформація, пов'язана з російсько-українськими мирними переговорами, класифікована як "NOFORN" (не підлягає поширенню за кордоном).

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард кілька тижнів тому видала директиву, яка наказує не ділитися інформацією щодо російсько-українських мирних переговорів із найближчими союзниками.

Як пише CBS News, посилаючись на джерела в розвідці, у меморандумі від 20 липня, підписаному Габбард, агентствам заборонялося ділитися інформацією з альянсом "П'яти очей", до складу якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

"Чиновники заявили, що директива класифікувала всю аналітику та інформацію, пов'язану з нестабільними російсько-українськими мирними переговорами, як "NOFORN" (не підлягає розповсюдженню за кордоном), що означає, що цю інформацію не можна було передати будь-якій іншій країні або іноземним громадянам", - пише видання.

Водночас, зазначає CBS News, меморандум не перешкоджає обміну дипломатичною інформацією, зібраною в інші способи, крім розвідувального співтовариства США, або військовою оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами, наприклад, інформацією, якою США діляться з українськими військовими для сприяння їхнім оборонним операціям.

США і Європа у війні в Україні

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться оплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки України.

Reuters пише, що робота з планування гарантій безпеки триває, додавши, що Вашингтон все ще "визначає масштаб своєї ролі".

При цьому джерела Reuters повідомили, що одним із варіантів було відправлення європейських військ на Україну з передачею Сполученим Штатам управління і контролю над ними.

