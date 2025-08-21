Сам же він вважає своєю поступкою готовність заморозити лінію фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

Російський диктатор Володимир Путін вимагає від України відмовитися від Донбасу, від амбіцій вступити в НАТО, зберігати нейтралітет і не допускати західні війська в країну.

Про це Reuters повідомили джерела, знайомі з позицією в Кремлі. Джерела розповіли, що під час усієї закритої 3-годинної зустрічі американський президент Дональд Трамп обговорював із кремлівським володарем можливий компроміс щодо України.

Видання зазначило, що українська влада відкинула ці умови, назвавши їх рівносильними капітуляції.

Джерела додали, що у новій пропозиції Путін дотримується своєї старої вимоги про повне виведення ЗСУ з тих районів Донбасу, які вони контролюють. Натомість Москва зупинить нинішні лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

За словами джерел, Москва також готова передати окуповані частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей України, в рамках можливої угоди.

За словами джерел, Путін також дотримується своїх колишніх вимог до України відмовитися від членства в НАТО й одержати від альянсу юридичне зобов'язання не розширюватися на схід, а також обмежити чисельність української армії та укласти угоду про те, що західні війська не будуть розміщені на території України у складі миротворчих сил.

Однак позиції сторін залишаються досить розрізненими, констатувало видання.

Три джерела, близькі до Кремля, заявили виданню, що, на їхню думку, зустріч на Алясці надала найкращий шанс на мир від початку війни, оскільки відбулися конкретні переговори про умови Росії, і Путін нібито показав готовність поступитися.

"Путін готовий до миру, до компромісу. Саме це послання було передано Трампу", - запевнило одне з джерел.

Джерела заявили, що Кремлю незрозуміло, чи готова Україна віддати залишки Донбасу, і пригрозили, що якщо вона цього не зробить, війна продовжиться. Також неясно, чи визнають США контрольовані Росією українські території, додали вони.

Також одне з джерел розповіло, що хоча економічні питання для Путіна другорядні, він розуміє економічну вразливість Росії і масштаб зусиль, необхідних для продовження війни проти України.

За словами російських джерел, спецпредставник Трампа Стів Віткофф зіграв ключову роль у підготовці зустрічі на Алясці. Зокрема, 6 серпня Віткофф зустрівся з Путіним у Кремлі, і той ясно дав зрозуміти, що готовий до компромісу, і позначив контури того, що він може прийняти в обмін на мир, повідомили два російських джерела.

Одне з джерел висловило думку, що якщо РФ і Україна зможуть домовитися, то можливі різні варіанти офіційної угоди, включно з тристоронньою угодою між Росією, Україною і США, визнаною Радою Безпеки ООН.

Інший варіант - повернутися до Стамбульських угод 2022 року, де, зокрема, обговорювався нейтралітет України в обмін на гарантії безпеки від п'яти членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США, додали джерела.

"Є два варіанти: війна або мир, і якщо миру не буде, то буде ще більше війни", - підсумував один зі співрозмовників.

Переговори про закінчення війни в Україні

15 серпня відбулися переговори Путіна і Трампа на Алясці. За їхніми підсумками Трамп передав Зеленському, що російський диктатор хоче роздобути весь Донбас, як плату за мир.

Сам Зеленський неодноразово заявляв, що українські території не віддасть.

