Українські військові повернули контроль над селом Товсте в Донецькій області. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро" в телеграм-каналі.

"Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль ЗСУ було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Командування зазначає, що цього вдалося досягти завдяки "сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків".

Нещодавно Генштаб спростував дані про захоплення росіянами Дачного на Дніпропетровщині. Українські захисники тримають визначені рубежі, зазначили в Генштабі.

Про просування росіян в районі Дачного повідомили в DeepState. Аналітики зазначили, що більшість населеного пункту Дачне перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, адже противник не полишає спроб зайняти село.

Тим часом у ЗСУ повідомили, що Сили оборони звільнили ще один населений пункт на Сумщині. Зазначається, що йдеться про Безсалівку. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

