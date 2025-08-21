Українські військові повернули контроль над селом Товсте в Донецькій області. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро" в телеграм-каналі.
"Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль ЗСУ було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області", – йдеться в повідомленні.
Командування зазначає, що цього вдалося досягти завдяки "сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків".
Війна в Україні: новини
Нещодавно Генштаб спростував дані про захоплення росіянами Дачного на Дніпропетровщині. Українські захисники тримають визначені рубежі, зазначили в Генштабі.
Про просування росіян в районі Дачного повідомили в DeepState. Аналітики зазначили, що більшість населеного пункту Дачне перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, адже противник не полишає спроб зайняти село.
Тим часом у ЗСУ повідомили, що Сили оборони звільнили ще один населений пункт на Сумщині. Зазначається, що йдеться про Безсалівку. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.