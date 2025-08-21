Президент сказав, що Трамп абсолютно правильно говорить.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова американського лідера Дональда Трампа про неможливість виграти війну лише в обороні. Це він зробив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє. Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей. Президент Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити. Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, в усіх наших контактах з партнерами, щоб усе ж відбулись перемовини, і саме такі, які можуть наблизити мир", - сказав він.

За його словами, зараз працюють радники з питань національної безпеки - вчора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації.

"На своєму рівні військові - Головком, Генеральний штаб - працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України - у мене буде багато дипломатичної роботи", - зазначив президент.

Слова Трампа про неможливість виграти війну в обороні

Дональд Трамп знову поставив питання про можливості України завдавати ударів по території Росії. Він також звинуватив екс-президента Джо Байдена у тому, що той "не дозволив Україні боротися, а лише оборонятися". Трамп вкотре повторив, що у разі його президентства російсько-української війни не сталося б.

