Серед поранених – поліцейські та медик.

У Херсоні через російські обстріли загинула людина, ще майже два десятки травмовані.

Про це розповіли у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури. За даними слідства, 21 серпня російська армія атакувала населені пункти Херсонщини із застосовуванням артилерії та БпЛА.

"Станом на 17:00 відомо про одного загиблого та 18 поранених", - розповіли у пресслужбі.

Відео дня

Зокрема окупанти кілька разів били по Херсону. У зоні ураження опинилася житлова забудова, де пошкоджено близько десятка багатоквартирних будинків. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік, ще 17 людей, серед яких троє співробітників поліції, дістали поранень різного ступеня важкості. За інформацією прокуратури, люди перебували на вулиці та в оселях.

Також неподалік села Молодіжне росіяни скинули вибухівку з дрона поруч з автомобілем швидкої допомоги. В результаті, постраждав парамедик бригади.

Російськими обстрілами, окрім житлових будинків, пошкоджено магазин, фінустанова, медичний заклад, службовий та приватний автотранспорт.

Наразі розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними Херсонської міської військової адміністрації (МВА), сьогодні було завдано два удари по Дніпровському району Херсона – постраждало 11 осіб, серед яких – жінки 47-ми, 48-ми, 73-х років, 18-річна дівчина, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми тощо. В цьому районі пошкоджені заклади освіти – вибиті вікна та двері. Також люди постраждали у Центральному районі міста.

Також у МВА уточнили, що у селищі Молодіжне Наддніпрянського старостинського округу, де окупанти з дрона атакували бригаду екстреної медичної допомоги, постраждав 47-річний парамедик. Медики прямували на виклик, коли біля авто ворог скинув вибухівку з безпілотника.

Ситуація на Херсонщині

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що у Херсоні складна ситуація, адже росіяни збільшили кількість застосувань усіх видів озброєння.

Крім цього росіяни постійно використовують штурмову авіацію, завдаючи масових ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах, які знаходяться поблизу колишньої зруйнованої Каховської греблі. Серед них - Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка. Росіяни намагаються спалити ці населені пункти, щоб підготувати для себе собі плацдарми.

Вас також можуть зацікавити новини: