До останнього часу Су-57 розподілялися між льотно-випробувальними центрами.

В Мережу виклали знімок з російськими винищувачами "‎п'ятого покоління"‎ Су-57. На нього звернули увагу державні російські ЗМІ.

"Це перші стройові льотчики і перші Су-57, що надійшли на озброєння строєвого винищувального полку", - повідомив зі свого боку блогер-пропагандист Fighterbomber.

Назва частини не розкривається. Коментатори припускають, що йдеться про 23-й винищувальний авіаполк із місцем постійної дислокації на аеродромі Дземги у Хабаровському краї. Раніше ця частина отримала винищувачі Су-35С.

Серійне виробництво Су-57 розпочали у 2019 році. Тоді ж було укладено контракт на постачання російському Міноборони 76 літаків цього типу.

За даними західних джерел, на сьогодні зібрали понад 30 літаків Су-57, включно із прототипами. До останнього часу винищувачі розподіляли між льотно-випробувальними центрами.

Су-57 - що відомо

Винищувач Су-57 є першим і на сьогодні єдиним реально існуючим російським винищувачем п’ятого покоління.

Далеко не всі спеціалісти згодні із тим, що літак дійсно до нього належить. Багато хто звертає увагу на невідповідність літака сучасним вимогам малопомітності, а дехто навіть відкрито говорить, що це не стелс.

Одна з головних проблем програми пов’язана із масштабуванням виробництва винищувача - суттєво збільшити виробництво літака Москва навряд чи зможе.

Навіть попри це Росія активно намагається просувати винищувач на світовий ринок. Раніше повідомлялось, що першим іноземним покупцем літака став Алжир. Передати Су-57 покупцю нібито можуть вже в цьому році.

