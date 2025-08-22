Генерали КНДР раптово повернулись з фронту додому, - WSJ

Експерти вважають, що Кремль прагне зменшити залежність від КНДР та уникнути її впливу на можливі мирні переговори.

Високопоставлені військові офіцери Кім Чен Ина повернулися до Північної Кореї після бойових дій у Росії. Експерти вважають, що це може означати поступове відходження бойового внеску КНДР на другий план та зниження її ролі у можливих мирних переговорах щодо війни в Україні, пише The Wall Street Journal.

За даними державних ЗМІ Пхеньяна, понад десятьох командирів урочисто зустріли в особистому кабінеті Кіма, який назвав їх "героями" та особисто обійняв. Серед них — генерал-полковник Кім Йон Бок та генерал-майор Сін Кум Чхоль, яких у травні нагороджував правитель РФ Володимир Путін під час параду до Дня Перемоги.

Хоча КНДР продовжує постачати Росії боєприпаси й планує відправити 6000 робітників на відбудову, останнім часом участь північнокорейських військ у боях зменшилася. З осені 2024 року на територію РФ прибули близько 15 тисяч солдатів із Північної Кореї, які допомогли утримати Курську область. Нині ж лінія фронту стабілізувалася, і Кремль, ймовірно, вважає, що здатен утримувати регіон власними силами.

Відео дня

"Північна Корея не повинна бути каменем спотикання за столом переговорів, оскільки вони діяли виключно на російській території", — зазначив Майкл Медден, експерт Центру Стімсона (Вашингтон).

За оцінками західної розвідки, під час бойових дій у Росії та Україні КНДР втратила понад 5000 військових, із яких близько третини загинули.

Участь військ КНДР у війні

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов оголосив, що найближчим часом Північна Корея планує перекинути в Росію близько 6000 військових. За його словами, також КНДР може завести в РФ військову техніку.

На тлі цих новин Путін назвав "героїчною" участь північнокорейських солдатів у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: