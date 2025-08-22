Один із варіантів - відправка європейських військ в Україну з передачею Сполученим Штатам управління і контролю над ними.

Очільники збройних сил США та низки європейських країн у четвер представили своїм радникам із національної безпеки варіанти гарантій безпеки для України, пише Reuters із посиланням на свої джерела.

"У заяві Пентагону йдеться про те, що американські та європейські фахівці з планування розробили варіанти військових дій для "належного розгляду" радниками з національної безпеки союзників", - ідеться в статті.

Глави оборонних відомств США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України провели кілька зустрічей у Вашингтоні з вівторка по четвер. А джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що держсекретар США Марко Рубіо в четвер провів телефонну конференцію зі своїми європейськими колегами, щоб обговорити варіанти, пише видання.

Інший американський чиновник повідомив, що Рубіо переговорив із радником із національної безпеки Великої Британії Джонатаном Пауеллом, главою кабінету президента Європейської комісії Бьорном Зайбертом, главою апарату генерального секретаря НАТО Джеффрі ван Леувеном та іншими представниками національної безпеки у Франції, Італії, Німеччині та Фінляндії.

За даними джерел Reuters, хоча остаточні деталі ще належить опрацювати, але європейські країни нададуть "левову частку" будь-яких сил, що беруть участь у гарантіях безпеки України.

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що "робота з планування триває", додавши, що Вашингтон усе ще "визначає масштаб своєї ролі".

"Джерела Reuters повідомили, що одним із варіантів було відправлення європейських військ в Україну з передачею Сполученим Штатам управління і контролю над ними. Авіаційна підтримка США може здійснюватися різними способами, включно з наданням Україні додаткових систем ППО і забезпеченням безпольотної зони за допомогою американських винищувачів".

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться оплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки України.

Також ЗМІ писали, що Сполучені Штати відіграватимуть лише "мінімальну" роль у гарантіях безпеки для України.

