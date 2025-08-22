Головнокомандувач ЗСУ додав, що пропозиції будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки країн-партнерів.

Очільники збройних сил країн-партнерів разом з Україною розробляють військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи, повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

"Взяв участь, у форматі відеоконференції, в нараді з головнокомандувачами збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, яка відбулася 19-20 серпня у Вашингтоні, США", - повідомив Сирський.

Він додав, що підготовлені пропозиції будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки країн-партнерів з метою належного розгляду в руслі поточних дипломатичних зусиль.

Головнокомандувач ЗСУ прогнозує, що подальше планування та комунікація будуть тривати відповідно до просування переговорів.

"Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи,"- зауважив український генерал.

Раніше УНІАН повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку від російських окупантів зачищено 6 населених пунктів. Він зазначив, що незважаючи на чисельну перевагу противника, українські військові з честю виконують поставлені перед ними завдання. Сирський додав, що ключовим завданням наразі є ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України.

Також ми писали, що генерал Олександр Сирський повідомив, що ворог робить усе можливе, щоб російські безпілотники були більш стійкими до радіоелектронної боротьби. За його словами, російські "Шахеди" вже отримали оптичні системи донаведення, 12-16-канальні антени, що роблять їх стійкими до перешкод, а також датчики ухилення від вогню і зіткнень. Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, через такі модернізації їх тепер важче знищувати.

