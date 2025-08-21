Зазначається, що зупинка блоку відбулася "в штатному режимі".

Енергоблок №7 Нововоронезької атомної електростанції (АЕС) Російської Федерації тимчасово відключився. Інцидент стався після атаки українських дронів на регіон.

Видання The Moscow Times повідомило, що зупинка блоку відбулася "в штатному режимі". При цьому енергоблоки №4, 5 і 6 продовжують працювати, а радіаційний фон залишається в нормі.

За словами губернатора регіону Олександра Гусєва, один із дронів пошкодив "об'єкт енергетики", через що без світла залишилися кілька населених пунктів, а також близько двох десятків поїздів відстали від графіка.

Водночас директор Нововоронезької АЕС Володимир Поваров заперечує, що існує зв'язок між атакою і зупинкою енергоблока. Він заявив, що інцидент стався через "дефект електричних систем генератора".

"Станом на 11:30 дефект ліквідовано, турбіна перебуває на холостому ходу. Сьогодні, 21 серпня, блок готується до повторного підключення в мережу", - заявив Поваров.

Варто зазначити, що Нововоронезька АЕС - найбільший постачальник електроенергії в регіоні. Загалом на станції побудували сім енергоблоків, але працюють тільки чотири.

Удар по Росії в ніч на 21 серпня - що відомо

Дрони завдали удару по нафтопереробному заводу під Ростовом, унаслідок чого у Воронезькій області зупинився рух поїздів.

Як повідомив т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, російські сили ППО "відбили" нічну атаку в Кам'янську, Донецьку, Новошахтинську, Кам'янському, Міллерівському, Білокалитвинському і Тарасівському районах.

