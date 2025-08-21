Зниження ціни зумовлене низьким попитом на продукцію.

На цьому тижні в Україні падають ціни на білокачанну капусту. Зараз її продають по 6-15 гривень за кілограм, як повідомляють аналітики проекту EastFruit. Це в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Тенденцію пов'язують з відсутністю попиту на овоч, що, в свою чергу, обумовлено його низькою якістю. В цьому сезоні через тривалі дощі на капустяних полях утворився надлишок вологи, що згодом призвело до розтріскування качанів капусти. Тому товарний вигляд середніх сортів капусти залишає бажати кращого.

Термін реалізації такої капусти досить обмежений, через що оптові компанії та роздрібні мережі здійснюють закупівлі виключно дрібним оптом для поточних продажів.

Відзначимо, що на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже надходить у продаж в середньому на 52% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

