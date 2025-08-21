Головком відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк" новостворених корпусів.

На Покровському напрямку від російських окупантів зачищено 6 населених пунктів. Про це написав головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в Telegram.

"Моя особлива увага - тим ділянкам фронту, де найважче. Відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі. Незважаючи на чисельну перевагу противника, підрозділи Збройних Сил та Національної гвардії України з честю виконують поставлені перед ними завдання. В результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів", - зазначив він.

Головком мав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Зважаючи на це віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

"Ключове завдання - ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України. Відзначаю результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк" новостворених корпусів, які прийняли свої смуги відповідальності та працюють із визначеним комплектом військ", - написав Сирський.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що виступ росіян біля Добропілля на Покровському напрямку "зрізано", залишки ворога зачищаються. За його словами, наступ росіян та прорив української оборони поблизу Добропілля став можливим завдяки значній перевазі росіян в особовому складі. Хоча ситуацію вдалося стабілізувати, вона залишається крихкою, зауважив Трегубов. За його інформацією, тепер росіяни намагаються розвивати наступ східніше - у бік Костянтинівки.

Перед тим аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони мали успіхи. Як зазначали в ISW, ймовірно, українські бійці зачистили кілька населених пунктів біля Добропілля та вибили росіян із районів Веселого та Грузького. Також підтверджено звільнення Рубіжного, Нововодяного, Петрівки та Золотого Колодязя.

