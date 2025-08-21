Реліз гри відбудеться вже 4 вересня, якщо, звісно, її вкотре не відкладуть.

Team Cherry підтвердила, що Hollow Knight: Silksong вийде 4 вересня цього року. Розробники довгоочікуваної гри розповіли про це разом із показом геймплею на своєму стрімі.

Реліз відбудеться на PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch 1, Switch 2 і ПК. Причому новинка відразу поповнить бібліотеку підписки Game Pass у день виходу.

Із трейлера стало відомо, що в Hollow Knight: Silksong буде понад 40 босів і 200 видів ворогів. Автори обіцяють величезний світ для дослідження, а також битви, "зав'язані на акробатиці та спритності Хорнет". Один з її головних прийомів це удар з пікіруванням, яким можна атакувати ворогів під різними кутами.

Hollow Knight: Silksong вийде вже 4 вересня: трейлер

Нагадаємо, Hollow Knight: Silksong, продовження культової "метроїдванії", було анонсовано ще 2019 року, але довгий час дата релізу залишалася невідомою, через що вона перетворилася на мем про гру, яка ніколи не вийде. Незважаючи на довгі роки очікувань, на поточний момент вона залишається найбажанішою грою у користувачів Steam.

