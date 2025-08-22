Крім цього, Хоффман зазначив, що у повоєнний час ці ракети зможуть стати гарним стримуючим фактором.

Запуск у серійне виробництво нової ракети "Фламінго" та її ефективне використання залишить Росію без переваги стратегічної глибини, на яку вона відводить важливі цілі, щоб уникнути їх ураження.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив докторант-науковий співробітник Університету Осло, експерт у сфері ракетних технологій Фабіан Хоффман.

"Це важливий крок, оскільки він говорить, що Україна тепер здатна перейти від легких ракетних можливостей, далекобійних безпілотників та мініракет крилатого типу до важкого ракетного озброєння", - пояснив експерт.

Відео дня

Він виділив заряд "Фламінго" масою понад тону та дальність ураження - 3000 км. Хоффман підкреслив, що це безпрецедентно не лише для українського арсеналу, а й європейського:

"Це дозволяє Україні загрожувати практично будь-якій цілі на захід від Уралу. Це означає, що стратегічна глибина, яку РФ використовує для відведення цілей за межі досяжності, потенційно зведена нанівець".

Разом із тим, досі невідома ступінь живучості нової ракети проти російської протиповітряної та протиракетної оборони, оскільки "Фламінго" ще не досить добре перевірена в бойових умовах.

Експерт акцентував, що тепер питання в тому, чи мають росіяни достатньо систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб прикрити всі можливі маршрути підльоту цієї ракети. Але попри це, як зазначив експерт, все таки важливо враховувати стійкість ракети до засобів радіоелектронної боротьби.

Щодо темпів виробництва Хоффман зазначив, що 7 ракет на день це дуже оптимістично, але і випуск однієї ракети в день - це вже досягнення. Він додав, що через деякий час Україна повинна нарощувати виробництво цієї моделі та інших важких ракет.

Крім цього, Хоффман зазначив, що у повоєнний час ці ракети зможуть стати гарним стримуючим фактором:

"Ці типи ракет можуть відіграти справді важливу роль в ефективному стримуванні Росії, показавши, що Україна зможе, якщо накопичить достатньо великий арсенал таких ракет, знищувати, пошкоджувати та порушувати роботу критично важливих російських об'єктів, включаючи інфраструктуру".

Ракета Фламінго: що відомо

Нещодавно стало відомо, що Україна створила крилату ракету FP-5 "Фламінго", яка здатна завдавати ударів углиб території РФ. Президент Володимир Зеленський вже анонсував масове виробництво цих ракет.

За його даними, уже проведено успішні випробування "Фламінго". Вона летить на відстань 3 тис. км, вага бойової частини складає тону.

Вас також можуть зацікавити новини: