Нещодавній оптимізм згас, і Трамп шукає нові відповіді.

У понеділок президент США Дональд Трамп хвалився тим, що швидко досяг мирної угоди у війні в Україні, проте вже в четверг він заявив, що у Києва немає шансів виграти війну без нових атак на Росію. Як пише The Wall Street Journal, такий розворот підкреслив згасаючий оптимізм з приводу останніх зусиль Трампа щодо припинення війни.

Надії Трампа на саміт із лідером РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським для укладення мирної угоди не виправдалися. Не виправдався і його запасний план, згідно з яким Путін і Зеленський мали зустрітися особисто для обговорення закінчення війни. Крім того, ідея про відправлення в Україну західних миротворців у разі досягнення мирної угоди була відкинута Кремлем.

Як пише WSJ, нездатність досягти дипломатичного прориву частково пояснюється різкими відмінностями в стилі переговорів між Путіним і Трампом.

Відео дня

"Президент США, за словами колишніх помічників, дотримується імпровізаційного підходу, багато в чому заснованого на особистих стосунках. Путін методичний у своїй підготовці і позбавлений сентиментальності. Трамп прагне якнайшвидшого припинення конфлікту... Путін грає в більш тривалу гру, розраховуючи, що Росія зможе поступово поліпшити свої позиції на полі бою, поки дипломати ведуть переговори, навіть якщо це коштуватиме тисяч жертв з обох сторін", - зазначає видання.

На думку аналітиків, допис президента в соціальних мережах із рекомендацією українських атак по Росії може бути спробою повернути собі важелі тиску, оскільки дипломатія, схоже, не приносить результату.

"Це свідчить про те, що він розуміє, що тиск на Росію - найкричущіший недолік його так званої стратегії", - заявив Александр Вершбоу, колишній посол США в Росії та Організації Північноатлантичного договору. "Але якщо в розробці немає зброї, що підкріплює цю стратегію, то цінність її знижується".

Фіона Гілл, яка обіймала посаду провідного експерта з Росії в Раді національної безпеки під час першого терміну Трампа, заявила, що його нещодавні зустрічі з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі призвели до заплутаного процесу, і, можливо, лідери США і Росії по-різному розуміють гарантії безпеки.

"Ми наче застрягли в Україні, і зараз усі, включно з Путіним, намагаються керувати Трампом", - сказала вона. "Росіяни використовують терміни в певному контексті, а Трамп цього не помічає. Можливо, Путін навмисно створював у нього враження, що він із ним згоден".

Хоча адміністрація Трампа твердо вірить у свою надію на швидку угоду, деякі колишні чиновники заявили, що всеосяжне врегулювання малоймовірне.

"Ми перебуваємо там же, де були два тижні тому, там же, де були півроку тому", - заявив Курт Волкер, який обіймав посаду спецпредставника США щодо переговорів по Україні під час першого терміну Трампа. "Угоди ніколи не буде. Путін ніколи не погодиться".

Війна в Україні - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп вважає, що протягом найближчих двох тижнів світ дізнається, чи буде закінчення війни в Україні.

Трамп не виключив, що, можливо, йому доведеться використовувати іншу тактику, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів. При цьому, глава Білого дому зазначив, що Зеленський бореться щосили.

Вас також можуть зацікавити новини: