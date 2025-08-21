В обох країнах систему водопостачання прокладали ще півстоліття тому.

У більшій частині Європи дефіцит води стає все більш серйозною проблемою, оскільки частіші посухи, спричинені зміною клімату, посилюють проблеми, викликані старінням інфраструктури.

У Болгарії водопровідна мережа, переважно збудована чотири десятиліття тому комуністичним урядом, – так само, як і в Україні – кепсько обслуговується, а ресурси погано управляються, пише Bloomberg.

В якості прикладу фігурує селище Хаджідімітрово – місцеві жителі скаржаться, що живуть, ніби в XIX столітті. Модернізація просувається повільно і недофінансовується, а такі організації, як Світовий банк, заявляють, що цей сектор схильний до поширеної корупції.

Відео дня

Так, минулорічний проект з заміни водопровідної труби села мав кошторис у 655 тисяч доларів. Але свердловини, які збирають поверхневу воду, майже порожні. Довелося бурити нову тимчасову свердловину.

Проте через нормування води крани не працюють через день, а одноразової доставки бутильованої води від уряду – 38 літрів на особу – ледь вистачає для пиття, особливо влітку, бо температура тут регулярно перевищує 35°C.

Дивлячись ширше, по всій Болгарії з червня по вересень близько півмільйона людей, або 8% населення, приблизно в третині країни, стикаються з труднощами при купанні, змиванні туалетів, пранні одягу та митті посуду. Про це свідчать дані екологічних організацій.

Урожай соняшнику та кукурудзи – основних сільськогосподарських експортних культур – може впасти до найнижчого рівня за останні десятиліття через обмеження зрошення. Фермери кажуть, що догляд за худобою стає все складнішим.

Без кардинальних змін наслідки можуть бути жахливими. Відбудеться зростання цін на воду та продукти харчування, а також виникнуть значні ризики для здоров'я населення.

Аналітики відзначають, що подібний цикл підвищення температури, посухи, а також нестача грунтових і поверхневих вод загрожує решті Європи.

Нестача води в Україні – останні новини

Через дії окупантів в Україні природні водойми, ставки перетворюються на калюжі. В окупованому Донецьку серйозні проблеми з водопостачанням, а озера висихають на очах.

А аграрії через посуху та несприятливі погодні умови цього літа втратили частину врожаю соняшнику. Надалі це позначиться на вартості соняшникової олії.

Вас також можуть зацікавити новини: