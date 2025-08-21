Кремль може переконати Білий дім відмовитися від гарантій безпеки для України.

Зусилля США щодо встановлення гарантій безпеки для України фактично одразу зіштовхнулися з труднощами, пише Bloomberg.

В матеріалі йдеться, що американські, українські та європейські чиновники почали обговорювати пропозиції щодо гарантій безпеки для України після закінчення війни, оскільки представники Білого дому заявили, що президент Росії Володимир Путін готовий надати Києву гарантії безпеки "за типом статті 5". Тобто, він мав на увазі зобов'язання НАТО щодо колективної оборони.

Однак, як зазначається, російський диктатор не підтвердив публічно, що взяв на себе таке зобов’язання під час перебування на Алясці на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Відео дня

Повідомляється, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія повинна мати право голосу в питаннях безпеки України, до яких може бути залучений й Китай.

Однак, як вказує видання, президент України Володимир Зеленський виключив Пекін як потенційного гаранта миру. Згодом Лавров знову повторив цю вимогу та нагадав, що Москва підтримала пропозицію України на переговорах у Стамбулі, озвучену ще в 2022 році про участь в гарантіях безпеки п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Росії, Китаю, Великої Британії та Франції.

"Росія підтримує гарантії, засновані "на принципі колективної безпеки, на принципах неподільної безпеки". Будь-що інше, будь-що одностороннє, звичайно, є абсолютно безнадійним починанням", - сказав Лавров.

Кілька високопоставлених європейських чиновників і дипломатів, які вирішили зберегти анонімність, заявили, що вважають коментарі Лаврова спробою затягнути процес. Також вони сумніваються, що Путін готовий укласти угоду.

В матеріалі згадується, що голова Білого дому хоче, щоб кремлівський диктатор Володимир Путін та український лідер Володимир Зеленський зустрілися для прямих переговорів в якості наступного етапа зусиль США, спрямованих на припинення війни.

Європейський чиновник розповів виданню, що відмова голови МЗС Росії Сергія Лаврова від гарантій безпеки фактично призвела до зриву переговорів Росії зі США.

Він додав, що Кремль може спробувати переконати Білий дім відмовитися від вимог щодо гарантій безпеки для України, а також перенести зустріч Путіна і Зеленського на рівень нижчих чиновників з метою уникнення нових санкцій з боку США.

Україна та її європейські союзники, як підкреслює видання, вважають надійні гарантії безпеки ключовим елементом у досягненні мирної угоди з Росією. Це потенційно дозволить Києву піти на компроміс у питаннях, які раніше він би відхилив.

Наразі європейські політики обговорюють план, запропонований прем’єр-міністром Італії Джорджиною Мелоні, який передбачає, що в разі нового нападу Росії в майбутнбому на Україну протягом 24 годин союзники мають надати військову підтримку Києву.

Вказується, що така пропозиція має на меті конкретизувати зобов'язання щодо колективної оборони на зразок НАТО, якщо Україна на той момент не буде членом цього Альянсу.

Гарантії безпеки для України

Раніше УНІАН повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив думку, що країнам Європи доведеться сплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки для України. В Вашингтоні заявили, що не будуть витрачати кошти США на фінансування оборони Києва. Тому, Венс нагадав, що голова Білого дому очікує, що Європа в цьому питанні відіграватиме головну роль.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримав позитивний сигнал від президента США, що його країна буде учасником гарантій безпеки. При цьому, Зеленський додав, що поки що невідомо, скільки країн готові залучити іноземний військовий контингент до України в якості гарантій безпеки. Однак, додав президент України, деякі з 30 країн, що входять до коаліції охочих замість відправлення військових, готові надавати фінансування чи певний час патрулювати небо тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: