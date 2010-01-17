Комісію з моралі звинувачують у запровадженні цензури

Українські письменники та кінематографісти звинувачують Національну експертну комісію (НЕК) з питань захисту суспільної моралі у спробі запровадження в Україні цензури.

Відповідна заява була оприлюднена на прес-конференції в УНІАН.

"Домовленості з державою, що за мої податки хтось буде вирішувати, що мені дивитися, читати і як мені малювати – не було. Такої домовленості бути не може. Чому, власне, якісь люди будуть вирішувати за все суспільство? Це абсолютно не входить у функції держави. Взагалі, мораль – це не сфера її компетенції. Тим більше я вважаю, це не сфера компетенції такої держави, як наша, яка не може забезпечити громадянам прожитковий мінімум", - сказав письменник Лесь ПОДЕРВ`ЯНСЬКИЙ.

На його думку, захистом суспільної моралі має займатися громадська, а не державна організація.

Ініціативна група українських письменників, до складу якої увійшли Сергій ЖАДАН, Лесь ПОДЕРВ`ЯНСЬКИЙ, Андрій БОНДАР та Юрій АНДРУХОВИЧ, запропонувала суспільству та українським митцям підтримати їх пропозицію щодо запровадження контролю за кожним рішенням НЕК з питань захисту суспільної моралі.

"Сьогодні ми впритул наблизилися до дати, за якою – більш ніж імовірна зміна політичного режиму в нашій країні. Серед інших неприємностей слід очікувати і своєрідну зміну орієнтирів, а традиційно кажучи - "закручування гайок" у гуманітарних (з погляду влади – "ідеологічних") сферах. Це означає, що для НЕК можуть настати істинно золоті часи. Коли юридичне обмеження та інформаційне блокування інакодумців будуть лицемірно мотивуватися "турботою про суспільну мораль", - зачитав текст звернення письменник А.БОНДАР.

На думку письменників, вже зараз необхідно розпочати опір діяльності НЕК. "Ми пропонуємо тут і тепер розпочати безстрокову акцію протесту не тільки проти деяких форм діяльності – проти самого існування НЕК. Неформальна спільнота її противників існує вже сьогодні. Ми не закликаємо до формалізації цієї спільноти, "розбудови" і тому подібних "установчих заходів". Навпаки – що неформальнішою вона стане, то сильнішою", - закликали письменники.

Крім того, ініціативна група запропонувала активізувати дослідження татуйованих тем, розгорнути якомога більше провокативних і радикальних проектів, не надавати рукописи, видані книги чи випущені фільми на розгляд і експертизи НЕК, не брати до уваги рекомендації та висновки комісії.

Письменники також вважають за доцільне всіма доступними засобами вимагати від прем’єр-міністра (незалежно від особи) та його заступників ліквідації НЕК.

"Спробуймо діяти, щоб спільно досягати такої ситуації, за якої цензура виявиться безсилою, утиски неможливими, а діяльність НЕК безглуздою", - йдеться у зверненні, яке було поширено сьогодні на прес-конференції в УНІАН.