Далай-лама завів мікроблог у Twitter

Далай-лама 22 лютого завів мікроблог на сервісі Twitter, пише Mashable.

Першим записом у щоденнику @DalaiLama стало повідомлення про прибуття Далай-лами до Лос-Анджелеса. Усього станом на 23 лютого представники Далай-лами залишили в @DalaiLama сім твітів. Усі вони стосуються візиту в США.

Менше ніж за добу у мікроблогу Далай-лами з`явилося понад 44 тисяч читачів, передає Лента.ру. @DalaiLama потрапив у 1815 призначених для користувача підбірок мікроблогів (в термінах Twitter - списки, lists). Адміністрація присвоїла новому мікроблогу статус "перевіреного", що дозволяє бути впевненим у достовірності облікового запису.

У лютому 2009 року вже повідомлялося про те, що Далай-лама нібито реєструвався в Twitter, узявши ім`я користувача @ohhdl (від англійської назви представництва його святості Далай-лами - Office of His Holiness The Dalai Lama).

Автор @ohhdl посилався на сайт Далай-лами і відповідав на запитання. До того як стало відомо, що це не Далай-лама, на оновлення підписалося понад 16 тисяч чоловік. Незабаром після цього Twitter ввів поняття "перевірений аккаунт".