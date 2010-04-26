8 травня у Львові відбудеться Парад наречених

Як повідомив УНІАН організатор Параду наречених Дмитро Гломбінський, участь у параді, який проходитиме вулицями центру старовинного Львова, може взяти будь-яка жінка, дівчина чи дівчинка, одягнена у весільне вбрання.

«Парад наречених дає змогу жінкам одягати весільну сукню щороку. І не важливо, чи одружені вони, чи ні. Для одружених – це змога згадати свій найкращий день у житті, для неодружених – це можливість стати нареченою, не одружуючись, а до шлюбу підійти виважено і не виходити заміж заради того, щоб одягти весільну сукню. Для цього можна прийти на парад», - зазначив у коментарі Д.Гломбінський.