Чоловік співачки Руслани cьогодні презентує свій перший кліп

Чоловік і продюсер української співачки, переможниці Євробачення-2004 Руслани Олександр Ксенофонтов заснував власний гурт під назвою TFC (Tea Fan Club). Про це повідомляє Корреспондент.net.

Крім Ксенофонтова до складу гурту увійшли також композитор і гітарист Володимир Дебрянскій або просто Vlad, який проживає в Лос-Анджелесі, і композитор, басист гуртів Горгішелі і Мертвий півень Джон (Олег Сук).

Сьогодні, 27 квітня, гурт TFC презентує в Києві перший кліп на пісню

Give me a scream (українська версія Дай мені крик), яка нещодавно з`явилася в ефірі українських радіостанцій. У зв`язку з цим учасники гурту вирішили відкрити свої імена.

Як повідомили у прес-службі гурту TFC, кліп Give me a scream - "перший фрізлайтовий кліп в СНД".

"Для створення Фризи, так назвали учасники гурту анімаційного персонажа кліпу, були запрошені майстри фрізлайту з Москви. Фрізлайт перекладається як заморожене світло і в фотомистецтві означає технологію зйомки на довгій витримці", - пояснили в прес-службі гурту.

Співавтором тексту пісні Give me a scream виступила Наталі Вайлд (Natalie Wilde) з Лос-Анджелеса. Вона працювала з такими продюсерами, як Nick Launay, John X і Yoshiki. Визнання їй принесло виконання ролі Мішель Філліпс у концертній триб`ют-версії гурту The Mamas and the Papas, хіт якої California Dreaming до цього часу б`є всі рекорди популярності.

Мастеринг синглу проводився в Нью-Йорку на студії Sterling Sound Джорджем Маріно (George Marino), у творчому доробку якого - Coldplay, Sting, Nirvana, A-ha, Bon Jovi, Chicago, Metallica, Roxette, Santana, Bee Gees, Bobby Mcferrin, Josh Groban та інші відомі імена.

Варто зазначити, що гурт Tea Fan Club існував ще в 90-х роках проте під назвою Клуб шанувальників чаю. Рівно 20 років тому колектив зарекомендував себе на фестивалях Інтершанс і Червона рута-91. Однак невдовзі гурт розпався і кожен з музикантів пішов своїм шляхом.

Олександр Ксенофонтов став продюсером своєї дружини, сьогодні однієї з найвідоміших співачок України Руслани Лижичко. Влад Дебрянський переїхав до США, де продовжив писати власну музику і випустив інструментальні альбоми Sun in Capricorn і Vladosphere.

Джон ініціював авторські проекти Є, Але час як ріка спільно з львівськими музикантами, грав як басист у гуртах Мертвий півень і Горгішелі.

Нагадаємо, що кілька днів тому за підтримки співачки Руслани та її чоловіка, продюсера Олександра Ксенофонтова в Києві відбулися зйомки кліпу для однієї з фавориток Євробачення-2010, представниці Азербайджану Сафуре. Над відео працювали хореограф співачки Бейонсе, режисер фільму про Майкла Джексона та стиліст шоу America`s Next Top Model. У кліпі були задіяні українські танцюристи.