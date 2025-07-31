Акція триватиме до вечора 7 серпня.

Четвер на календарі, а значить в Epic Games Store почалася нова безкоштовна роздача ігор. Цього разу користувачам магазину стали доступні дві гри – мультяшна пригода і покрокова JRPG у стилі 1990-х з музичними битвами.

Перший проєкт із роздачі – Pilgrims. Це кумедний квест про мандрівника, якому необхідно роздобути невловиму пташку й обміняти її на човен. Розробила гру чеська студія Amanita Design, яка випустила такі чудові квести як Samorost, Machinarium та інші. У Steam 96% із понад 4,5 тис. оглядів – позитивні.

Відео дня

Також у магазині роздають Keylocker, гібрид ритм-гри та JRPG, витриманий у сетинґу кіберпанку. За сюжетом головна героїня B0B0 вирішує боротися із забороною музики, створивши нелегальний гурт, і разом із роботизованим барабанщиком вирушає на пошуки правди.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 7 серпня. У наступній роздачі EGS геймери зможуть безкоштовно отримати симулятор диспетчера екстреної служби 112 Operator і гоночний екшен Road Redemption.

Тим часом у Steam проходить "Фестиваль перегонів" для тих, хто обожнює кататися на автомобілях, велосипедах, лижах і не тільки. У програмі фестивалю – не тільки знижки на сотні ігор на перегонову тематику, а й свіжі демоверсії.

Вас також можуть зацікавити новини: