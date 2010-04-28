Російський актор Андрій Зібров перебуває у важкому стані

Російський актор Андрій Зібров, у якого невідомі вистрілили з травматичного пістолета, позбувся ока і перебуває у важкому стані. У зв`язку з нападом міліція порушила кримінальну справу, повідомляє Корреспондент.net. із посиланням на РИА Новости.

Міліція Петербурга порушила кримінальну справу у зв`язку з пораненням популярного актора Андрія Зіброва.

Справу порушено за статтею, що передбачає, зокрема, навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров`ю, небезпечного для життя людини або спричинило за собою втрату зору, мови, слуху або будь-якого органу або втрату органом його функцій. Покарання за цією статтею - позбавлення волі терміном від двох до восьми років.

За даними деяких ЗМІ, актор позбувся ока після того, як двоє невідомих стріляли в нього з травматичного пістолета.

Як повідомляє КП-Петербург, міліція поки що не змогла опитати Зіброва, оскільки актор перебуває у важкому стані.

За даними видання, особи, що стріляли, можуть бути вихідцями з Північного Кавказу. Їх особи встановлюються.

Нагадаємо, що в суботу, 26 квітня, актор Андрій Зібров був госпіталізований після того, як двоє невідомих стріляли в нього з травматичного пістолета в результаті конфлікту, що виник між ними.

За даними ЗМІ, коли Зібров з цивільною дружиною Веронікою повертався з нічного клубу, до них підійшли невідомі й почали домагатися подруги артиста. Зібров заступився за свою дружину.

Андрій Зібров відомий за такими серіалами, як Агент національної безпеки, Імперія під ударом, Спецназ тощо, а також за низкою фільмів.