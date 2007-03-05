В українському музеї декоративного мистецтва відкрилася виставка картин, намальваних дітьми

11:34, 05 березня 2007
Культура
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До відкриття готувалися майже рік

Виставка "Хай тобі насниться золота жар-птиця" - спільний проект Музею декоративного мистецтва й дитячої студії "Маленький принц". Картини діти писали за мотивами робіт Марії Приймаченко - вигадували своїх власних фантастичних звірів.

У проекті діти спробували себе не лише в ролі митців, а й організаторів виставки. Вони самі виготовляли запрошення, афіші, запрошували на презентацію журналістів і гостей. Підготовка до виставки тривала майже рік. Виставкова зала та допомога музейних працівників  цього разу цілком безкоштовні.

 Справжньої мети такої акції співробітники музею не приховують.

Галина Бескоровайна, заступник директора музею зізналася: "Найперше, що ми ставимо за мету - це звичайно, відвідувача привабити  цією програмою, а також іншими."

 За нормами, встановленими Управлінням культури, за рік у художньому музеї мають побувати сто тисяч людей. А відвідують принаймні удвічі менше. Хоча вартість квитка до цього музею не перевищує п`яти гривень.

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