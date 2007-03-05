Всесвітньо відомий гітарист Гарі Мур у червні дасть ексклюзивний концерт у Києві

Всесвітньо відомий гітарист Гарі МУР у червні цього року приїде до Києва і дасть ексклюзивний концерт у палаці “Україна”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив один з організаторів ексклюзивного концерту радіоведучий, продюсер і журналіст Олексій КОГАН.

Концерт відбудеться у палаці “Україна” 19 червня 2007 року о 19.00.

Організатори приїзду музиканта, зокрема бізнес-директор компанії “All Motion” Борис ГУЩИН та директор компанії “Euroshow” Сергій ГАЛУЗІН на прес-конференції наголосили, що відомий музикант приїде до Києва вперше.

Відповідаючи на запитання журналістів, організатори зазначили, що не дуже переймаються тим, які саме композиції буде виконувати Г.МУР і підкреслили, що “найважливіше те, що він приїде”. Водночас вони передбачають, що музикант обов’язково виконає щось з свого нового альбому, який повинен вийти 4 квітня - у день народження гітариста.

Музикант планує приїхати до Києва напередодні концерту, 18 червня, разом зі своєю дружиною, тому, за словами організаторів, підготовка до їхньої зустрічі буде “особливою”.

Квітки на концерт вже можна придбати в касах палацу “Україна” за ціною від 80 грн. - на балконі, до 500 грн. - у партері.