У галереї “Парсуна” відкрилася виставка, присвячена світу танцю (фото)

1 березня в галереї “Парсуна” відкрилася виставка, присвячена світу танцю.

“Мріючи про балет.” - це своєрідний погляд художників на балет, несподіване віддзеркалення одного мистецтва в іншому. Тут потрапляєш в атмосферу театру, казки, безхмарного дитинства.

У його створенні взяли участь відомий київський живописець, заслужений художник України Володимир Колєсніков і кращі майстри-лялькарі України, Росії, Голландії (Оксана Помазав, Ірина Елісєєва, Настя Крава, Ганна Поляруш, Любов Павленко, Наталія Долганникова, Тетяна Деревінськая, Марина Руденко, Ірина Киршина, Ірина Таубе, Ірина Бондарева, Світлана Овчинникова, Ігор Киріченко – Україна; Марина Зіміна, Олександра Петрова – Росія; Івонн Фліпс – Голландія).

У своїх роботах художники ніби фіксують живі образи у просторі й часі, в кожному їх русі чутна музика і висока поезія танцю.