У Київському музеї російського мистецтва триває виставка картин Айвазовського (фото)

09:52, 12 березня 2007
Культура
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На виставці представлено близько 50-ти творів

У листопаді 2007 року Київський музей російського мистецтва відзначатиме 85-літній ювілей від дня свого заснування. З цієї нагоди започатковано ювілейний проект художніх виставок.

Першою в рамках цього проекту є нинішня виставка, присвячена 190-річчю від дня народження відомого художника, засновника російського мариністичного живопису Івана Костянтиновича Айвазовського (1817-1900).

Мариніст увійшов в історію образотворчого мистецтва, як неперевершений співець моря. Ніхто з сучасників Айвазовського з такою підкоряючою силою і натхненням не зміг показати велич і красу морської стихії. Митцю був притаманний піднесено-романтичний світогляд, обумовлений його найулюбленішою темою – темою моря.

На виставці представлено близько 50-ти творів Івана Костянтиновича Айвазовського з музеїв України й приватних колекцій Києва.

Виставка ознайомлює лише з невеликою частиною грандіозного творчого спадку художника, проте вона дає досить яскраве уявлення про різнобічне обдарування мариніста й неповторність, своєрідність творчого методу неперевершеного “співця моря”.

Поруч з живописними полотнами й графічними аркушами, що зберігаються в Київському музеї російського мистецтва, презентовані твори з найбільших музеїв України: Одеського художнього музею, Севастопольського художнього музею ім. М.Крошицького, Миколаївського художнього музею ім. В.В.Верещагіна, Сумського художнього музею ім. Н.Онацького, Донецького обласного художнього музею, Горлівського художнього музею і приватних колекцій.

На виставці виставлено уславлені полотна Айвазовського: “Лазуровий грот” (1841), “Вид на острові Капрі” (1848), “Шторм” (1865), “Буря” (1872), “Хмари над тихим морем” (1873), “Місячна ніч на морі” (1886) та інші.

 

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