Україною пройде фестиваль вуличних театрів

Велике театральне дійство наприкінці березня пройде вулицями декількох міст України.

Розпочнеться Фестиваль вуличних театрів 27 березня в Одесі. За повідомленням управління інформації Одеської міської ради, фестиваль буде присвячено Міжнародному дню театру. Процесія пройде з вулиці Дерибасівської до Соборної площі.

Учасниками фестивалю стануть театр «Воскресіння» (м. Львів), київський експериментальний театр, «Торба» (м. Київ), театр «АКТ» (м. Варшава. Польща), театр «ЧИЧЕРІНА» (м. Москва. Росія). Також у програмі задіяні пантомімісти, жонглери, акробати, музиканти, ходулісти й фокусники.

28 березня Фестиваль вуличних театрів завітає до Дніпропетровська, 29 березня –Донецьк, 30 березня – Харків, 31 березня – Київ і 1 квітня завершиться виступом у Львові.