Назвали сотню найкращих пісень The Beatles

Журнал Rolling Stone склав рейтинг топ-100 найкращих пісень гурту The Beatles. Перше місце посіла пісня Джона Леннона і Пола Маккартні A Day in the Life 1967 року.

Другим у списку став найбільш продаваний сингл 1963 I Want to Hold Your Hand, слідом за яким розташувалася композиція Strawberry Fields Forever Леннона.

Четверте місце посіла пісня Yesterday, а замикає першу п`ятірку In My Life.

У топ-10 також увійшли: Something, Hey Jude, Let It Be, Come Together, While My Guitar Gently Weeps.

"Леннон, Маккартні і Харрісон задали приголомшливо високі стандарти текстів", - написав музикант Елвіс Костелло у вступі до списку, який був підготовлений до 40-ї річниці релізу 12-го і останнього їхнього альбому Let It Be у 1970 році.

"Вони дійсно зросли: від простої любовної лірики до дорослих історій і великих ідей, які ви рідко сподіваєтеся виявити в поп-музиці", - зазначив Костелло.

Раніше британці склали список найбільш продаваних синглів The Beatles у Великобританії. Очолила рейтинг композиція She Loves You.

Корреспондент