У рамках днів Франції в Україні - «Французька весна» відбудеться відкриття виставки французьких та українських художників

У рамках днів Франції в Україні - «Французька весна» відбудеться відкриття виставки французьких і українських художників “Виноград – Виноробство – Вино – Коктебель”. У виставці беруть участь роботи художників з Франції, України. В рамках виставки відбудеться презентація однойменного каталогу, до якого увійшли роботи художників, написані під час їх перебування в Коктебелі восени 2003- 2005 рр. (Центральний будинок художника, вул. Артема, 1/5). Телефон: 272-05-35, 494-20-28; e-mail: Svetlana.Elesina@sv.uа