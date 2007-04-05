У рамках ”Французької весни в Україні” відбудеться відкриття виставки живопису Патрісії Ле Берр «Омріяні пейзажі»

В рамках "Французької весни в Україні" відбудеться відкриття виставки живопису Патрісії Ле Берр «Омріяні пейзажі». Організатори - Посольство Франції в Україні й Французький культурний центр (Французький культурний центр, вул. Горького, 104). Телефони: 529-41-57, 529-27-59, contact@ifu.kiev.ua.

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