У рамках ”Французької весни в Україні” відбудеться відкриття виставки живопису Патрісії Ле Берр «Омріяні пейзажі»
16:44, 05 квітня 2007Культура
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В рамках "Французької весни в Україні" відбудеться відкриття виставки живопису Патрісії Ле Берр «Омріяні пейзажі». Організатори - Посольство Франції в Україні й Французький культурний центр (Французький культурний центр, вул. Горького, 104). Телефони: 529-41-57, 529-27-59, contact@ifu.kiev.ua.
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