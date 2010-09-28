У Києві відбудеться унікальний світовий інтерактивний фестиваль

Завтра у столичному кінотеатрі «Київ» відбудеться прем`єра Manhattan Short Film Festival

29 вересня в столичному кінотеатрі «Київ» відбудеться прем`єра Manhattan Short Film Festival - унікального світового інтерактивного фестивалю, де переможця обирають глядачі. Про це повідомили УНІАН у компанії "Артхаус Трафік".

Як відзначили в компанії, вже четвертий рік українські глядачі мають унікальну нагоду залучитися до світового глядацького журі і разом з аудиторією інших країн обрати кращий короткометражний фільм цього року.

Прем`єра фестивалю відбудеться 29 вересня о 18:30. Всі глядачі, що придбали квитки на перший показ, потрапляють і на прем`єру проекту.

Результати українського голосування відправлять до Нью-Йорка, де 3 жовтня о 22.00 за місцевим часом (5-а година ранку 4 жовтня – за київським) оголосять фільми-переможці.

Manhattan Short Film Festival є першим у світі глобальним фестивалем - цього року конкурсну програму побачать 200 міст на шести континентах – в Північній і Південній Америці, Європі, Азії, Австралії і Африці.

У 2009 році всього 126 голосів вирішили долю першого місця, тому голос кожного глядача може стати вирішальним.

"Артхаус Трафік" закликає приєднуватися до світового глядацького журі і голосувати за кращий фільм у вашому місті:

Київ – кінотеатр "Київ" (вул. Червоноармійська, 19; тел: 234-73-81),

Дніпропетровськ – кінотеатр "Кіностанція" (Зоряний б-р, 1а; тел: 373-91-01),

Донецьк - "Кінопалац-Зірочка" (вул. Університетська, 57; тел.: 311-0-311, 337-00-17),

Запоріжжя – кінотеатр імені О.Довженка (п-т Леніна, 145; тел.: 34-90-65, 34-10-92, 33-35-28),

Львів - "Палац мистецтв" (вул. Коперника, 17; тел: 261-47-33),

Одеса – кінотеатр "Батьківщина" (вул. Мечникова, 104; тел: 34-62-51),

Харків - "Кінопалац" (вул. Сумська, 25; тел: 707-7002),

Сімферополь - "Космос" (вул. Гагаріна, 2-а; тел: 22-52-60)

Кривий Ріг - "Одеса-Кіно (вул. Димитрова, 30-г; тел: 493-09-09) ", «Мультиплекс» (вул. Лермонтова, 37; тел: 493-83-63),

Миколаїв - "Мультиплекс" (вул. Леніна, 98; тел: 58-87-00),

Рівне - "Мультиплекс Ера" (вул. Гагаріна, 51; тел.: 24-64-11),

Черкаси - "Дніпро-Плаза" (Адреса: вул. Героїв Сталінграду, 34; тел: 72-43-13),

Ковель - "Прем`єра"

Маріуполь - "Комсомолець" (просп. Нахімова, 82; тел: 37-11-58).

По всій Україні проект пройде за підтримки ТМ Stella Artois, відзначили у компанії.

Медіа-партнери проекту – журнал «ТОП 10», «Український Тиждень», «Просто радіо», www.okino.ua, www.korrespondent.net

Додаткова інформація про фестиваль - на сайті http://www.arthousetraffic.com/films/manhattan_2010/index.html