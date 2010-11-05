Зірка серіалу Спрут Мікеле Плачідо прилетів до Києва

До Києва вперше прилетів знаменитий італійський актор і режисер Мікеле Плачідо, відомий багатьом поколінням своєю роллю комісара Катані в серіалі "Спрут".

"Переліт пройшов просто чудово, - поділився з журналістами 64-річний актор. - Я і помітити навіть не встиг, як раптом опинився в Києві".

З аеропорту Бориспіль Плачідо вирушить джипом Mitsubishi в один з найрозкішніших готелів столиці Прем`єр палас (вартість королівських апартаментів - 2000 євро на добу).

Зірка 80-х пробуде в Україні два дні. Як повідомлялося раніше, в Києві Плачідо представить свій фільм Велика мрія, а також дасть безкоштовний майстер-клас для українських фільммейкерів і студентів кінотеатральних ВНЗ.

Крім культурної програми, в київський розпорядок актора вписано вечерю з впливовими бізнесменами України.

Нагадаємо, що показ фільму Велика мрія і приїзд Мікеле Плачідо відбудуться в рамках фестивалю Тиждень італійського кіно, який стартує сьогодні, 5 листопада, в Києві.

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Організаторами фестивалю Тиждень Італійського Кіно виступили Інвестиційно-фінансова група ТАС, Італійський культурний Центр в Україні та компанія Артхаус Трафік,

Партнери проекту: авіакомпанія AlItalia, готель Прем`єр-Палас, ТМ АРІСТОН ХОТ Пойнт.

Медіапартнери фестивалю: Кореспондент.net, 5 канал, журнал ТОП 10, сайт top10.ua, Просто-радіо, журнал Український тиждень, kino-teatr.ua.

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