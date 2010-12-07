Кіркоров побив жінку в Кремлівському палаці?

Другий режисер церемонії Золотий грамофон-2010 Марина Яблокова подала заяву на ім`я керівника ГУВС Москви Володимира Колокольцева з проханням порушити кримінальну справу відносно співака Філіпа Кіркорова, якого вона звинувачує в побитті і нанесенні образ.

Про це повідомив у понеділок адвокат Яблокової Сергій Жорін.

За словами Жоріна, інцидент між Яблоковою і Кіркоровим відбувся на репетиції в Кремлівському палаці перед виступом співака на церемонії Золотий грамофон. Адвокат повідомив, що Кіркорова обурив прожектор, направлений йому в очі, і він в грубій формі став ображати Яблокову, яка відповідала за технічне забезпечення репетиції.

"Яблокова спокійно попросила Кіркорова почекати, поки світло буде відрегульовано, на що Кіркоров вибухнув нецензурною лайкою в мікрофон. Тоді Марина обурилася і попросила Філіпа перестати її ображати. Філіп упав у сказ і з криками: "Я тебе уб`ю!" – підбіг до неї і ударив рукою по обличчю", – розповів Жорін.

Інцидент відбувся при великій кількості свідків, додав він. "Від удару Марина впала. Кіркоров підійшов до неї ближче, узяв руками за волосся і став бити ногами в ділянку грудей і живота, поки один з очевидців не відтягнув її убік", – сказав Жорін.

За словами адвоката, Яблокова від падіння знепритомніла, а опам`ятавшись, відчула сильний головний біль і нудоту. Лікарі зафіксували у неї численні гематоми і струс мозку.

"У Марини моральний шок, їй дуже соромно перед колегами, що з нею прилюдно так поступили, тим більше що в цій ситуації в черговий раз виявилася розпусна поведінка Кіркорова, який вже не вперше ображає жінок і охоронці якого вже звинувачуються в декількох биттях", – зазначив Жорін.

За його даними, в заяві на ім`я Колокольцева міститься прохання порушити справу щодо Кіркорова за двома статтями УК РФ – частини 1 статті 115 (спричинення легкої шкоди здоров`ю) і статті 130 (образа). "Ми припускаємо можливість відмови московської міліції в порушенні справи, але тоді ми доб`ємося її в порядку приватного звинувачення", – запевнив Жорін.

Як повідомлялося, минулого року Кіркорова звинуватили в побитті пасажирів літака Москва-Дніпропетровськ.

Кореспондент