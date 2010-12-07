У Львові видали перший в Україні журнал для незрячих дітей

Львівська редакція серії дитячих видань «Країна Ангелят» презентувала перший в Україні журнал для дітей молодшого віку. Часопис «Ангелятко шрифтом Брайля» виходитиме щомісяця з вкладкою рельєфно-крапковим шрифтом.

«Ідею створити такий журнал ми запланували ще рік тому. Ми працювали з викладачами інтернатів для незрячих дітей, з психологами, експертами з рельєфно-крапкового шрифту та товариством сліпих людей. Ситуація з дитячою літературою шрифтом Брайля катастрофічна: у школах-інтернатах для незрячих нараховується всього кілька сотень книг ще радянського випуску, переважна більшість яких – російською мовою. Сучасної української літератури для дітей просто немає» – розповідає головний редактор «Ангелятка» та «Ангеляткової науки» Олена Волосевич.

Окрім художніх текстів у кожному номері наймолодші читачі матимуть змогу вивчати букви й цифри.

Наповнюватимуть вкладку рельєфно-крапковим шрифтом із двох журналів: тексти для читання – з «Ангелятка», цифри, букви, вправи – з «Ангеляткової науки». А матеріали для цих видань готують відомі сучасні дитячі автори, дитячі психологи та вихователі – методисти.

Поява подібного видання є корисною та необхідною не лише для незрячих дітей, а й для батьків, які є або слабозорими або незрячими, але виховують здорових дітей. А дітям цей журнал допоможе навчитися читати та писати, а також покращить адаптацію незрячих дітей в колективі.

Журнал «Ангелятко шрифтом Брайля» можна передплатити в будь-якому поштовому відділені України з січня 2011 року. Передплатний індекс: 49663.

У майбутньому редакція цих журналів планує знайти кошти на друкарське устаткування, якого ще навіть немає в нашій країні. За його допомогою, можна було б друкувати шрифтом Брайля малюнки.

Ольга Швед, Львів