Янукович запалить вогні на головній Новорічній ялинці
14:32, 16 грудня 2010Культура
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у п’ятницю, 17 грудня, о 16.40 візьме участь у запаленні благодійної свічки та вогнів на Новорічній ялинці на Майдані Незалежності у Києві.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Київської міської державної адміністрації. Представники ЗМІ запрошуються на 15.30.
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