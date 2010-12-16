Янукович запалить вогні на головній Новорічній ялинці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у п’ятницю, 17 грудня, о 16.40 візьме участь у запаленні благодійної свічки та вогнів на Новорічній ялинці на Майдані Незалежності у Києві. Про це повідомляє прес-служба Президента. Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Київської міської державної адміністрації. Представники ЗМІ запрошуються на 15.30.

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