У Криму на новий курортний сезон планують виділити 5 млн. грн.

Міністерство курортів і туризму Криму планує збільшити витрати на підготовку і проведення курортного сезону 2011 року до 5 млн. грн., що майже на 75% більше, ніж у 2010 році.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі кримського парламенту, відповідне рішення схвалене на засіданні Постійної комісії Верховної Ради АРК з рекреаційного, санаторно-курортного комплексів і туризму, яке відбулося 15 грудня.

Як відзначив на засіданні міністр курортів і туризму Криму Олександр ЛІЄВ, одним із основних завдань міністерства є відновлення позитивного іміджу Криму, а тому левову частку коштів – 1 млн. 950 тис. грн. - передбачається спрямувати саме на рекламу рекреаційних можливостей Криму.

Зокрема, за словами О.ЛІЄВА, 800 тис. грн. планується виділити на розміщення рекламного ролика про відпочинок у Криму на телеканалах України і країн СНД; 419 тис. грн. - на створення і розміщення на телеканалах України і Росії циклу програм про санаторно-курортне лікування в Криму; 310,2 тис. грн. - на проведення рекламних турів для представників турбізнесу і журналістів з країн Західної Європи, СНД і України.

Крім того, як повідомив О.ЛІЄВ, у кошторисі витрат Мінкурортів Криму наступного року заплановано 865,5 тис. грн. на участь в спеціалізованих туристичних виставках, ярмарках, фестивалях та інших заходах щодо популяризації рекреаційних можливостей півострова. Зокрема, 90 тис. грн. передбачається спрямувати на організацію і проведення щорічного міжнародного спеціалізованого ярмарку "Крим. Курорти. Туризм"; 36,4 тис. грн. - на організацію і проведення міжнародного туристичного ярмарку "Крим круглий рік", який щорічно відбувається в Ялті.

Керівник курортного відомства також повідомив, що 280 тис. грн. заплановано використати на заходи щодо оголошення природних зон Керчі та Великої Алушти курортними територіями місцевого значення.

При цьому О.ЛІЄВ зазначив, що міністерство проситиме, щоб і міські бюджети передбачили у себе такі самі суми для співфінансування. «У такому разі, ми зможемо оголосити ці території курортами місцевого значення впродовж року», - сказав він. Міністр нагадав, що на сьогоднішній день в Криму немає жодної території зі статусом курорту місцевого значення.

Крім цього, О.ЛІЄВ повідомив, що в бюджеті Мінкурортів на 2011 рік передбачено 150 тис. грн. на установлення інформаційних стендів з картою Криму; 130 тис. грн. - на розвиток автотуризму в Криму; 100 тис. грн. - на створення і забезпечення роботи туристсько-інформаційних центрів; 100 тис. грн. - на проведення щорічного республіканського конкурсу підприємств санаторно-курортного і туристичного комплексу "Кримська перлина" тощо.

*** У 2010 р. Рада міністрів Криму виділила 3,1 млн. грн. на проведення заходів, що сприяють залученню відпочиваючих до Криму.