У Чернігові різдвяний фестиваль

У Чернігові на Різдво відкриється фестиваль "Чернігівська коляда".

Як повідомив під час засідання організаційного комітету фестивалю начальник управління культури міської ради Олег ВАСЮТА, метою різдвяного фестивалю є відродження українських традицій і звичаїв, зокрема, проведення поширених, у тому числі і на Чернігівщині, театралізованих вертепних виступів.

Фестиваль проходитиме на центральній Красній площі Чернігова. На Різдво там виступатимуть обрядові гурти, які презентують театралізоване різдвяне дійство, та працюватиме святковий ярмарок – місцеві майстри представлять власні вироби народно-декоративного мистецтва. Свою участь у "Чернігівській коляді" вже підтвердили обрядові гурти греко-католицької, православної громад міста, Союзу українок, обласного товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка та окремі фольклорні колективи.

О.ВАСЮТА також зауважив, що різдвяний фестиваль триватиме також 12 і 13 січня. Продовження "Чернігівської коляди" відбудеться у старовинному Борисоглібському соборі ХІІ століття, відомому своєю унікальною акустикою. Традиційні щедрівки і колядки виконуватимуть учні музичних шкіл Чернігова, а глядачами стануть школярі місцевих навчальних закладів. Крім того, у рамках фестивалю "Чернігівська коляда" заплановано проведення художньої різдвяної виставки.