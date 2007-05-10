Сьогодні Україна представить у Раді Європи Національний звіт з культурної політики

Сьогодні у Страсбурзі міністр культури України Юрій БОГУЦЬКИЙ представить у Керівному комітеті з культури Ради Європи Національний звіт щодо культурної політики в Україні.

Про це міністр повідомив кореспонденту УНІАН.

“Це дуже велика робота. Група експертів працювала починаючи з 2003 року. Ми брали участь у різних презентаціях, різних проектах, і коли я повернувся у міністерство в листопаді 2006 року, ми активізували цю роботу, запросили ще раз до України експертів Ради Європи з питань культури й завершили підготовку цього звіту”, - сказав Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Міністр зазначив, що звіт охоплює усі аспекти культурної діяльності: від законодавчої бази до фінансування і державних програм, які є в Україні.

За словами Ю.БОГУЦЬКОГО, Україна є 26-ю країною з 46 країн-членів Ради Європи, яка представлятиме такий звіт. “Це дає можливість Україні брати більш предметну, конкретну участь у тих програмах культурних, які здійснює Комітет з культури Ради Європи”, - зазначив міністр.

Він додав, що українській стороні, перш за все, цікаво запозичити європейський досвід роботи з недержавними організаціями в галузі культури, роботи з творчою молоддю з тим, щоб адаптувати законодавство й практичну діяльність до європейських стандартів.

Крім того, презентація звіту, за словами міністра культури, дає можливість брати участь у програмах, які фінансово забезпечені Радою Європи, зокрема, програмах стажування і вивчення європейського досвіду.