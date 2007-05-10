“Молодість” і Nemiroff проведуть на Канському фестивалі прийом, де презентуватимуть укрфільми

17 травня Міжнародний кінофестиваль “Молодість” і горілчана компанія Nemiroff проведуть прийом на Канському фестивалі, де презентуватимуть українські фільми.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН генеральний директор МКФ “Молодість” Андрій ХАЛПАХЧІ, попри поширену на сьогодні думку про стагнацію українського кіновиробництва, на українських незалежних студіях зараз знімається досить багато фільмів, але проблема полягає у відсутності якісної промоції українського кіно.

За словами А.ХАЛПАХЧІ, для презентації фільмів на будь-якому фестивалі потрібно підготувати стенд країни, а до цього потрібно створити офіційний щорічний каталог українського кіно. На сьогодні, зазначив він, такого каталогу Україна, на жаль, представити не може, тому сподівається за допомогою спільного з Nemiroff прийому привернути хоч якусь увагу світової кіноспільноти до українського кіно, а заразом до українського горілчаного бренду.

А.ХАЛПАХЧІ розповів, що в рамках прийому, на який запрошено близько 200 гостей та учасників Канського фестивалю, будуть представлені, зокрема, нова стрічка Кіри МУРАТОВОЇ “Два в одному” та дебютна стрічка Єви НЕЙМАН “Біля ріки” (обидві картини виробництва Одеської кіностудії), а також фільм Оксани БАЙРАК “Аврора” та фрагменти стрічки Романа БАЛАЯНА “Обранець”, яка зараз знімається в Україні.

А.ХАЛПАХЧІ висловив жаль, що цього року жоден український фільм не бере участі в офіційній програмі Канського фестивалю. Разом із тим, він сподівається, що деякі з фільмів, презентованих на прийомі, будуть показані на Канському кіноярмарку. Скоріш за все, це будуть фільми Одеської кіностудії “Два в одному” та “Біля ріки”. А.ХАЛПАХЧІ додав, що прем’єра стрічки “Біля ріки” відбулась у січні на фестивалі в Роттердамі, а також стрічку запрошено до офіційної програми Московського міжнародного кінофестивалю, що пройде у червні.

А.ХАЛПАХЧІ додав, що прийом у Каннах відбуватиметься також за підтримки давнього партнера МКФ “Молодість” - благодійного фонду “Україна-З000” та за особистої участі голови Наглядової ради фонду Катерини ЮЩЕНКО.