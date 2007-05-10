Танцювальним балом і фестивалем кондитерів “Солодка феєрія” відзначать День Києва

У рамках проведення святкових заходів до Дня Києва в ніч на 27 травня в Колонній залі столичної мерії відбудеться “Київський бал-2007” та перший фестиваль кондитерів “Солодка феєрія”.

Як повідомила сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління культури і мистецтв КМДА Світлана ЗОРІНА, передбачається, що свої торти на тему “Київський вальс” шеф-повари київських ресторанів принесуть гостям балу, які й визначать переможця – кращого кондитера. Виставка творів учасників фестивалю кондитерів проходитиме в фойє Колонної зали.

Щодо танцювального балу, то за інформацією С.ЗОРІНОЇ, на ньому гратиме Національний академічний оркестр народних інструментів під керівництвом народного артиста України Віктора ГУЦАЛА. Головний танцмейстер балу – заслужений артист України, член журі телепроекту “Танці з зірками” Григорій ЧАПКІС.

Традиційно бал почнеться полонезом, який виконають пари-дебютанти. Дебютантами “Київського балу” стануть кадети Київського військового ліцею ім. Богуна зі своїми дамами.

Також заплановані виступи, зокрема, соліста Метрополітен-опера Володимира ГРИШКА, солістки Національної опери України Сусанни ЧАХОЯН, народної артистки України Ніни МАТВІЄНКО. Розважальна програма включатиме виступи степ-балету, шоу повітряних акробатів, шоу-балету, джаз-бенду.

У заході планується участь 700 осіб – представників культурної, ділової, політичної, економічної еліт країни, послів закордонних держав, представників міжнародних організацій, органів державної влади, а також зірок шоу-бізнесу, телеведучих та журналістів.

Організатором балу є Київська міська держадміністрація та компанія “Дипломат Сервіс” (організатор щорічного “Віденського оперного балу” в столиці України).

Вартість запрошення становить 500 грн.

Бал триватиме з 23-й години 26 травня до 2-й години ночі 27 травня.