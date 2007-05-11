Поета, автора тексту російського гімну Сергія Міхалкова госпіталізовано з інсультом, пише у п`ятницю "Комсомольская правда".

У клініку Сергія Володимировича привезли близько третьої години ночі 11 травня, оскільки викликані родичами додому реаніматологи наполягли на негайній госпіталізації. Міхалков був направлений у відділення загальної реаніматології однієї з московських клінік, лікарі оцінюють стан поета як важкий.

"КП" зв`язалася з внуком Сергія Володимировича Артемом. Він повідомив кореспонденту газети, що "дідусеві вже набагато краще і він вже почав жартувати, що дуже важливо". Поряд з Міхалковим постійно знаходиться його дружина Юлія.

Поет, сценарист і драматург Сергій Міхалков народився у Москві в 1913 році. Сергій Володимирович відомий, як творець дитячих віршів ("Дядя Стьопа", "Фантазер") і автор тексту гімну Росії.