Британська Рада приймає заявки на тренінг «Творимо творче місто разом»

Британська Рада в Україні та Центр Міської Історії (Львів) запрошують креативних підприємців, професійних модераторів, спеціалістів по роботі з громадою, керівників проектів, менеджерів мистецьких організацій, що мають на меті тісну співпрацю з громадою та владою, взяти участь тренінгу з амбітною назвою «Творимо творче місто разом».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Британської Ради.

Подія відбудеться 8 – 10 лютого 2011 року у місті Львові в приміщенні Центру Міської Історії (вул. Акад. Богомольця, 6). Тренінг вестимуть Богдан Шумилович та Сергій Терещенко, куратори проектів Центру.

Цілі тренінгу: • презентувати успішні українські проекти й підходи, що спричинили позитивні зміни в громадянському суспільстві; використали культурний потенціал міст для здійснення позитивних перетворень; залучили громадськість до ухвалення рішень; використали інноваційні підходи до розвитку міста;

• представити методологію британської ділової гри «Місто Майбутнього» – інструменту співпраці влади й громади, що використовується в Україні та інших 14 країнах Європи;

• започаткувати спільноту представників мистецьких, громадських та урядових інституцій, які прагнуть працювати з громадами та обмінюватися досвідом.

Зокрема, будуть представлені наступні проекти й ініціативи з різних куточків України:

• Громадська ініціатива «Врятувати Меркурія» (Львів)

• «Прозорий офіс» (Вінниця)

• Проекти творчого об’єднання Garage Gang (Київ)

• Розвиток туристичної інфраструктури і промоція міста (Кам’янець-Подільський)

• Проект та спільнота «Интересный Киев»

• Фестивальний рух м. Севастополя.

Учасниками тренінгу також стануть представники міських рад, директори фестивалів і керівники мистецьких об’єднань і центрів.

Щоб узяти участь у тренінгу, надішліть мотиваційного листа та коротку інформацію про себе та організацію, яку представляєте, на адресу info@creativecities.org.ua. Організатори відберуть 12 учасників з різних міст України. Проживання та харчування під час тренінгу оплачують організатори; проїзд оплачується учасниками. Останній день прийому заявок –

4 лютого 2011 року.

За докладнішою інформацією звертайтеся до Богдана Шумиловича, куратора проектів Центру Міської історії (b.shumylovych@lvivcenter.org) та Володимира Шейка, менеджера з комунікацій Британської Ради в Україні (volodymyr.sheyko@britishcouncil.org.ua).