У Хмельницькому виставили видання української діаспори до Дня Героїв Крут

У Хмельницькому в читальні Народного Дому міського Товариства української мови імені Тараса Шевченка "Просвіта" відкрилася книжкова виставка "Нема любові понад ту, що окропила кров’ю

Крути" до Дня пам’яті Героїв Крут.

Як передає кореспондент УНІАН, увагу відвідувачів привертають видання української діаспори: часописи "Авангард" (Бельгія), "Крилаті" (Канада), "Самостійна Україна" (США). “Фотографії, газетні матеріали розкривають невідомі сторінки величного подвигу молодих українських героїв, серед яких був і наш земляк, подолянин Микола БУБЛИК”, - розповіла голова Хмельницької міської

"Просвіти" Зоя ДІДЕНКО. Новим на цьогорічній виставці є журнал "Музейний провулок" з

репродукцією ікони "Крутянська Божа Матір" (автор Феодосій ГУМЕНЮК). Сама ікона знаходиться в іконостасі Свято-Покровської церкви, що на Подолі в Києві.

Учасники програм "Просвіти", крім виставки, мають можливість переглянути фільм "Лист без конверта" про героїчний подвиг крутянців – символ мужності й любові до України.

Довідка УНІАН. 29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв Крут.