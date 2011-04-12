12 квітня в історії

У 1606 році Британія прийняла свій прапор "Юніон Джек".

1911-го француз П`єр Прієр здійснив перший політ з Лондона в Париж.

1912 рік — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу.

1919-й — у Москві в депо Москва-Сортировочна робітники у вихідний день безкоштовно відремонтували три паровоза.

Цей захід був активно підтриманий комуністичною пропагандою і з часом з`явився неологізм - "суботник" – безкоштовна добровільна праця заради високої ідеї, яка, однак, була повністю дискредитована і доведена до абсурду радянським керівництвом.

1934 року на верхівці гори Вашингтон, США підтверджений найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину).

В 1937-му Сер Френк Уіттл випробував перший повітряно-реактивний двигун в Раґбі (Англія).

1961 року відбувся перший вдалий політ в космос, коли космонавт живим повернувся на Землю.

Космічний корабель "Восток-1", пілотований 27-річним Юрієм Гагаріним, стартував о 9:07 за московським часом з космодрому Байконур (Казахстан), зробив за 108 хвилин один виток навколо Землі і о 10:55 приземлився поблизу поволзького міста Енгельс (Росія).За американськими даними, котрі не були підтверджені Радянським Союзом, до Гагаріна мінімум чотири космонавта здійснили невдалі спроби облетіти земну кулю, але загинули . Після завершення польоту усмішка Гагаріна стала відома усьому світу, його було нагороджено вищими відзнаками СРСР, а на його честь були перейменовані вулиці і зведені монументи в багатьох містах Радянського Союзу.

1970 рік — на сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України.

1984-й —в СРСР оголошено про початок переходу до 11-річної середньої освіти.

В 1992 році під Парижем відкрився Євродиснейлед.

Після п`яти років будівельних робіт, на котрі було затрачено понад 4 мільярди доларів, в Марне-Ла-Валле під Парижем відкрився Євродіснейленд. Це був перший у Європі і четвертий у світі гігантський парк атракціонів і розваг, збудований за концепцією відомого американського мультиплікатора Уолта Діснея.

12 квітня народилися:

У 1839 році — Микола Пржевальський, російський мандрівник, географ, дослідник Центральної Азії.

Під час подорожі 1876—1877 років Пржевальський пройшов по Центральній Азії трохи більше чотирьох тисяч кілометрів — йому перешкодили війна в Західному Китаї, загострення відносин між Китаєм і Росією і його хвороба: нестерпний зуд у всьому тілі. І все-таки ця подорож ознаменувалася двома найбільшими географічними відкриттями — низин Таріму з групою озер і хребта Алтинтаг. Під час наступної подорожі уперше дослідив верхню течію Жовтої ріки (Хуанхе) протягом більше як 250 кілометрів; відкрив хребти Семенова і Угуту-Ула. Описав два нових види тварин — коня Пржевальського і ведмедя пищухоїда.

1933 року народилася Монсеррат Кабальє, іспанська оперна співачка (сопрано).

Одна з найбільш видатних співачок другої половини XX століття, власниця сильного, експресивного голосу, найбільша представниця мистецтва бельканто.

1950 рік — Флавіо Бріаторe, італійський бізнесмен і директор команди Формули-1 Рено.

У 1956 році народився Енді Гарсіа, американський актор кубинського походження. ("Коли чоловік кохає жінку", "Демонстрація сили", "Хрещений батько 3", "Недоторкані").

ТСН