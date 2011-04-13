Співачка Руслана змінила імідж і випустила новий сингл

Українська співачка Руслана випустила новий сингл - перший після зміни її музичного та сценічного іміджу.

Прем`єра пісні під назвою ВАУ (в англійській версії - I`m So Amazing) відбулася 11 квітня на одній з українських радіостанцій. 15 квітня пісню почує вся Україна.

Як повідомили Корреспондент.net у прес-службі співачки, мікс треку ВАУ робив звукорежисер Майкла Джексона. Запис треку в Лос-Анжелесі продюсував саунд-продюсер співачок Кеті Перрі та Пінк.

Бек-вокали записані вокалістками співачок Селін Діон, Вітні Х`юстон, Чака Хан і Тоні Брекстон.

У кліпі на пісню, прем`єра якого відбудеться цього місяця, Руслана з`явиться в новому сценічному іміджі. Як повідомляє її прес-служба, це буде "вуличний fashion в стилі хіп-хоп і гламурні 80-ті у стилі диско".

Танцювальну постановку для пісні ВАУ за участю балету MyWay Руслана презентує 23 квітня 2011 року в рамках шоу Майданс на телеканалі Інтер.

"Крім того, частиною пісні став Марш Чорномора з опери Глінки Руслан і Людмила, один з найпопулярніших і відомих у світі слов`янських мотивів", - повідомляють представники Руслани.



Корреспондент.net

